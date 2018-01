Bad Marienberg - Die Europäische Kommission begrüßt die Fortschritte beim Abbau fauler Kredite in der EU. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission: Allein in Italien ist die Quote notleidender Kredite ("non-performing loans", NPL) dank gemeinsamer Anstrengungen von Banken und Aufsehern binnen eines Jahres um ein Viertel zurückgegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...