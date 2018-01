Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag trotz Gegenwind aufwärts. Dieser kam von leicht steigenden Renditen sowie einem im Tagesverlauf wieder etwas erstarkenden Euro. Doch gute Zahlen von BASF sowie optimistische Analysten-Stimmen sorgten dafür, dass die Anleger ihr Geld an die Börse brachten. Gute Wirtschaftsdaten gab es zudem aus China, das Land wies das erste Mal seit sieben Jahren wieder Wachstumsdynamik auf. Der DAX schloss 0,7 Prozent höher bei 13.281 Punkten.

BASF steigert Umsatz und Gewinn 2017 kräftig

Der Chemiekonzern BASF profitierte 2017 von einem starken Geschäft im Segment Chemicals und im Öl- und Gasgeschäft. In der Folge legten Umsatz und Ergebnis kräftig zu und übertrafen die Analystenschätzungen "erheblich". Der Umsatz kletterte im Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen um 12 Prozent auf 64,5 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereinflüssen stieg sogar um 32 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro. Die Aktie schloss 2,7 Prozent höher bei 96,15 Euro.

Infineon stellten nach zwei Kaufempfehlungen durch die Societe Generale und Goldman Sachs mit einem Plus von 5,6 Prozent den Tagesgewinner im DAX. Die Analysten von Goldman Sachs stellten heraus, dass das Unternehmen seine Überlegenheit dank des am schnellsten wachsenden Segments Auto-Halbleiter und Elektromobilität ausbauen dürfte. Societe Generale verwies dagegen auf eine Historie mit hohem Wachstum und guten Margen.

Analysten lieben Wirecard

Für die Aktie von Wirecard (plus 4,1 Prozent auf 109,45 Euro) schraubten Analysten jüngst die Kursziele deutlich nach oben. Mainfirst legte bereits in der Vorwoche mit 120 Euro je Aktie vor, diese Woche folgten Kempen mit 135 Euro und Kepler mit 120 Euro. Im Handel wird zum anderen darauf verwiesen, dass Alipay wegen dem erwarteten Widerstand der US-Behörden den Kauf von Moneygram in den USA abgeblasen hatte. Nun werde nicht ausgeschlossen, dass der Bezahl-Dienst der Handelsplattform Alibaba in Europa zukaufen könnte.

SAP (plus 0,8 Prozent) profitierten davon, dass sie mit "Conviction Buy" und Kursziel 121 Euro von Goldman Sachs ausgestattet wurden. Im MDAX stiegen K+S um 4,1 Prozent, nach einem erhöhten Kursziel durch Mainfirst.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 88,8 (Vortag: 90,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,58 (Vortag: 3,36) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und 10 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.281,43 +0,74% +2,82% DAX-Future 13.252,00 +0,70% +3,11% XDAX 13.259,68 +0,14% +3,10% MDAX 27.208,79 +0,59% +3,85% TecDAX 2.683,59 +1,42% +6,11% SDAX 12.402,79 +0,33% +4,34% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,65 -4 ===

January 18, 2018

