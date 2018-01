FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag Kursverluste verbucht. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend um 0,05 Prozent auf 160,60 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um gut 0,01 Punkte auf 0,57 Prozent. In Italien, Spanien und Portugal fielen die Renditen.

Starke Impulse durch Konjunkturdaten blieben aus. Händler begründeten die Kursentwicklung im Wesentlichen mit einer Gegenbewegung zur Entwicklung am Vortag. Für Kursdruck am deutschen Markt sorgte auch die freundliche Stimmung an der Börse.

Neue Wachstumszahlen aus China fielen in etwa wie erwartet aus. Wie bereits von Ministerpräsident Li Keqiang angekündigt, hat sich das Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft im vergangenen Jahr etwas beschleunigt. Mit 6,9 Prozent bleibt es aber weiter klar hinter den hohen Wachstumsraten früherer Jahre zurück./tos/he

