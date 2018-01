Das Druckregelventil passt den Druck in der Dichtung schnell und exakt jeder Druckänderung im Behälter an. Dadurch liegt der Gasdruck in der Dichtung immer innerhalb des vom Betreiber definierten Bereichs. Dies hält die Leckagerate sowie die Betriebskosten durch den Gasverbrauch im Optimum.

Der Durchflussmesser überwacht den Gasverbrauch der Dichtung. Mit zunehmendem Verschleiß der Dichtung ...

