Zürich (awp) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé nominiert drei Kandidaten zur Wahl in den Verwaltungsrat an der kommenden Generalversammlung vom 12. April 2018. Es handelt sich um den Spanier Pablo Isla, CEO von Inditex, den Dänen Kasper Rorsted, CEO von Adidas sowie um die US-Amerikanerin Kimberly Ross, ehemals Chief Financial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...