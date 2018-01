Berlin (ots) -



Den Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung empfinden immer mehr Deutsche als bedrohlich. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Repräsentativ-Befragung von Mente>Factum aus der 1. Januarwoche 2018 im Auftrag der westfälischen Privat-Fleischerei Reinert. Demnach halten 80 % der Befragten die Gefährdung durch Antibiotika für groß. Insbesondere junge Menschen sehen hier ein echtes Problem (86 %). Gleichzeitig nehmen die Vorbehalte in der Bevölkerung gegen die Fleischbranche trotz eines steigenden Fleischverzehrs weiter zu. Fast die Hälfte der Befragten fühlt sich von Wurst- und Fleischproduzenten mit ihren Bedenken nicht ernst genommen (49 %) und 68 % erkennen im Umgang mit Antibiotika keinen verantwortungsvollen Umgang.



"Die Ergebnisse machen deutlich, dass es höchste Zeit wird, dass wir als Fleisch- und Wurstproduzenten unsere Haltung gegenüber den Verbrauchern ändern und jetzt handeln müssen", ordnet Hans-Ewald Reinert, Geschäftsführer der Reinert Privat-Fleischerei, die Ergebnisse ein.



Wie Experten deutlich machen, ist die Zunahme der multiresistenten Keime unter anderem begründet durch die hohe Gabe von Antibiotika in der Nutztierhaltung. Vor diesem Hintergrund will Reinert einen ersten Schritt gehen und bringt Mitte 2018 erstmals eine Produktlinie aus 100 % antibiotikafreier Aufzucht auf den deutschen Markt. Ziel ist es, erste Lösungen für zukünftige Wege in der Branche aufzuzeigen und Alternativen für Verbraucher anzubieten. "Angesichts der Situation sind wir Produzenten gefordert, stärker als bislang Verantwortung für Haltungsbedingungen und Medikamenteneinsatz mit zu übernehmen", so Hans-Ewald Reinert.



Als exklusiven Partner hat Hans-Ewald Reinert dafür den dänischen Fleischproduzenten Danish Crown gewonnen. Das Unternehmen ist Vorreiter in der antibiotikafreien Aufzucht von Schweinen. In den USA und Italien wird das Fleisch aus der antibiotikafreien Aufzucht bereits seit kurzem erfolgreich angeboten. Mit der Kooperation ist Reinert Vorreiter im deutschen Markt.



