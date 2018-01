Berlin (ots) -



Mit einer positiven Bilanz seitens der Aussteller und Besucher endete die 11. Edition der Panorama Berlin. Unter dem Titel "Shaping Identities" zeigten vom 16. bis 18. Januar 2018 rund 800 Marken ihre neuen Herbst/Winter 2018/2019 Kollektionen in den Messehallen unter dem Funkturm.



Der große Besucherandrang vom ersten Tag an sorgte durchgehend für gute Stimmung. Die Neuorganisation der Hallensegmente inklusive der neuen XOOM Halle für nachhaltige Mode, die Fashion Tech Area mit diversen digitalen Dienstleistern sowie die neuen Community Areas wurden begeistert angenommen.



Auch die Kooperation mit Selvedge Run, der Modemesse für "quality garments and crafted goods" war laut Macher Shane Brandenburg ein voller Erfolg: "Es war die richtige Entscheidung hier auf das Gelände der Panorama Berlin zu ziehen, unsere neue Location im Marshall Haus war hervorragend, besonders das Licht war sensationell und sorgte für eine perfekte Arbeitsatmosphäre. Toll war auch das Feedback unserer Aussteller und Besucher. Wir sind im Sommer auf jeden Fall wieder mit dabei!"



Als weiteres Highlight-Event der Panorama Berlin erwies sich der erstmals ausgerichtete B2C "Solemart" am zweiten Messetag. Das allen Interessierten zugängliche Publikumsevent zog Hunderte begeisterter Sneakerfans weit über die Grenzen Berlins hinaus an. "Einmal mehr ist die deutsche Hauptstadt Zentrum der Modewelt.", so das Fazit des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller.



"Wir sind mehr als zufrieden mit der Saison. Der Zuwachs internationaler Einkäufer, die Begeisterung der Besucher und der lebhafte Austausch untereinander beweisen einmal mehr, wie wichtig die Panorama Berlin als Leitmesse und Auftaktveranstaltung der neuen Saison ist. Trotz der aktuellen Herausforderungen des Modehandels war die Stimmung durchweg optimistisch", so Jörg Wichmann, CEO Panorama Berlin.



Die Panorama Berlin Frühjahr/Sommer 2019 findet vom 3. - 5. Juli 2018 statt.



Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.



