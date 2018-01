Die EX Series von ExaGrid aufgrund von Innovation, Leistung, einfacher Integration und Verwaltbarkeit sowie Wertsteigerung geehrt

ExaGrid, führender Anbieter von hyperkonvergenten Sekundärspeichern für Backups, gab heute bekannt, dass seine EX Series bestehend aus Backup-Speichergeräten mit Datendeduplizierung erneut als Finalist für die "Product of the Year"-Auszeichnung 2017 in der Kategorie "Backup and DR Hardware" des Storage-Magazins/SearchStorage.com von TechTargets gekürt wurde.

Die jährlichen Auszeichnungen, die bereits zum 16.Mal vergeben werden, zeigen die neuesten und größten technologischen Innovationen des Jahres. "Diese hochkarätigen Auszeichnungen sind von besonderer Bedeutung, da die Jury aus echten Experten in einem immer komplexer werdenden Segment der Rechenzentrumstechnologie besteht", sagte Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. "Nach strengen Kriterien ausgewählt worden zu sein, ist eine Ehrung, auf die wir sehr stolz sind."

Nur ExaGrid verwendet eine erweiterbare Architektur mit einzigartiger Landing Zone, die alle Herausforderungen in Bezug auf die Skalierbarkeit und Performance bei der Backup-Speicherung sowie die Komplexität von Replizierung und Notfallwiederherstellung ganzheitlich bewältigt. ExaGrid leistet nicht nur die schnellsten Backups, VM-Bootvorgänge und Wiederherstellungen, sondern ist auch die einzige Lösung, die wirklich skalierbar ist, eine gleichbleibende Backupdauer bietet und umfangreiche Upgrades sowie veraltete Produkte vermeidet.

ExaGrid ist der einzige Anbieter hyperkonvergenter Sekundärspeicher für Datensicherungen, der die drei Rechenherausforderungen der Backup-Speicherung im Zuge des explosiven Datenwachstums der meisten Unternehmen überwindet. Die Aufnahme von ExaGrid ist dreimal so schnell - und Wiederherstellungen und VM-Bootvorgänge bis zu 20 Mal schneller als beim engsten Mitbewerber. Jedes Gerät von ExaGrid, das in ein bestehendes System integriert wird, liefert mit der Kapazität auch zusätzliche Rechenleistung, sodass die Backupdauer bei wachsender Datenmenge gleich bleibt.

Die veröffentlichten Kundenerfolgsgeschichten und Erfolgsstorys aus dem Enterprise-Bereich von ExaGrid betragen inzwischen mehr als 350 und sind damit höher als die aller Anbieter im gleichen Bereich zusammengenommen. Diese Schilderungen zeigen, wie zufrieden die Abnehmer mit dem einzigartigen Architekturansatz, dem differenzierten Produkt und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid sind. Die Kunden erklären regelmäßig, dass es sich nicht nur um das Best-in-Class-Produkt handelt, sondern "dass es wirklich funktioniert".

