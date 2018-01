Düsseldorf (ots) - Teammanager Oliver Roggisch bleibt zuversichtlich. "Ich sehe die Situation überhaupt nicht kritisch", sagte er vor dem Hauptrunden-Auftakt der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft in Kroatien der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe), "wir gehen mit zwei Punkten wie drei andere Mannschaften in die Hauptrunde. Da ist alles möglich. Wenn du ins Halbfinale willst, musst du nun alle Spiele gewinnen." Diese Situation erlebe die Mannschaft nicht zum ersten Mal. Roggisch räumte ein, "dass wir in den beiden zurückliegenden Spielen nicht unser Topniveau abgerufen haben. Aber wir wissen, was wir zu verbessern haben".



