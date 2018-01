Straubing (ots) - Doch der eigentliche Gewinn liegt in der wachsenden Gleichbehandlung von realem Handel und Online-Anbietern. Dass Produkte und Dienstleistungen je nach Bestellweg unterschiedlich besteuert werden, war nie wirklich einzusehen. Wer über Mehrwertsteuer-Umgehung oder sogar -Betrug redet und beide bekämpfen will, musste hier ansetzen - auch wenn dies für den Kunden mit Preiserhöhungen verbunden sein dürfte.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de