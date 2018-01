Straubing (ots) - Es ist mit einem Amt nicht getan. Und auch nicht damit, dass man antisemitischen Hetzern, die keinen deutschen Pass haben, mit Ausweisung droht, was noch lange nicht heißt, dass sie wirklich abgeschoben werden. Der Rechtsrahmen muss so angepasst werden, dass Richter Judenhasser aus dem Land schicken. Antisemitismus, egal aus welcher Ecke und mit welchem politischen Hintergrund, muss geächtet werden. Das muss Teil einer deutschen Leitkultur sein.



