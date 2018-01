Hofheim-Wallau (ots) -



Heute haben der Bürgermeister von Elsdorf, Andreas Bellmann, sowie Johannes Ferber, Expansionschef IKEA Deutschland und Claudia Dahlke, Verantwortliche der Warenverteilzentren für IKEA Deutschland, gemeinsam den Grundstein für das neue IKEA Distributionszentrum im niedersächsischen Elsdorf gelegt.



Von Elsdorf aus werden künftig online bestellte IKEA Produkte an Kunden im gesamten norddeutschen Raum ausgeliefert. "Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen Distributionszentrum den Weg zu unseren Kunden weiter verkürzen können. Unser Standort liegt zentral in Norddeutschland und nahe der Hafenstädte Hamburg und Bremen. Zudem haben wir eine direkte Anbindung zur Autobahn und mit rund 86.000 Quadratmetern auch eine ausreichend große Fläche, um uns in Elsdorf langfristig und zukunftssicher aufzustellen", erläutert Claudia Dahlke die Gründe für die Standortentscheidung.



Eröffnung im Herbst 2018



IKEA ist Bauherr und Eigentümer des neuen, rund 40.000 Quadratmeter großen Distributionszentrums, die Investitionssumme liegt bei knapp 60 Millionen Euro. Betrieben wird der Standort durch die BLG Logistics Group. Dort werden rund 150 neue Arbeitsplätze entstehen - erste Stellen sind bereits ausgeschrieben. Die Eröffnung und Inbetriebnahme des Distributionszentrums ist im Herbst diesen Jahres geplant.



Planung von weiteren IKEA Distributionszentren in ganz Deutschland



"Immer mehr Kunden bestellen ihre IKEA Produkte online und lassen sie sich nach Hause liefern. Aus diesem Grund sehen wir den Bedarf für weitere vergleichbare Distributionszentren in ganz Deutschland. Denn kürzere Transportwege sind nicht nur effizienter und umweltschonender, sondern ermöglichen es uns auch, die bestellte Ware deutlich schneller als bisher zustellen zu können", sagt Johannes Ferber. "Ganz konkret sind wir bereits auf Grundstückssuche für zusätzliche Distributionszentren im Raum München, dem Raum Stuttgart sowie im Rhein-Main-Gebiet." Für die Zukunft ist darüber hinaus eine weitere Verdichtung mit IKEA eigenen Distributionszentren in allen deutschen Metropolregionen angedacht.



