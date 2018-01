Bonn (ots) - Wuchermieten, kein Bauland, überteuerte Immobilien, zu wenige Sozialwohnungen: In Deutschland wird Wohnen in Ballungsgebieten zum Luxus. Die Schere zwischen bezahlbaren Angeboten und der wachsenden Nachfrage geht immer weiter auseinander. Auch im laufenden Jahr werden die Immobilienpreise und Mieten in Deutschlands Großstädten wohl kräftig steigen. Die Zuwachsraten werden sich sogar noch mal beschleunigen - das sagt zumindest die Deutsche Bank in einer neuen Studie voraus. Experten fordern schon seit Jahren mehr Anstrengungen, um die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen. Die Mietpreisbremse hat bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht.



Was muss geschehen, damit Mieten und Wohneigentum wieder erschwinglich werden? Was soll die Politik tun? Sollen Mieten gedeckelt werden? Welche Möglichkeiten haben Mieter, Vermieter und Käufer?



Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:



- Lukas Siebenkotten, Direktor Deutscher Mieterbund - Johannes Edelhoff, Journalist NDR - Anke Dietz, Maklerin aus München - Kai Warnecke, Präsident Haus und Grund



Wiederholung am 18. Januar 2018, 24.00 Uhr



