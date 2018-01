Der GBP/USD ist am Donnerstag weiter gestiegen, da der Greenback erneut unter Druck geraten ist und zuletzt in einer Spanne zwischen 90,41 bis 90,98 notiert hat. Der GBP/USD notierte dagegen auf 1,3904 und damit 0,35 Prozent im Plus, nachdem er das Tageshoch bei 1,3915 und das Tagestief bei 1,3805 ausgeprägt hatte. Der GBP/USD wurde durch die 1,3820 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...