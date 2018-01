Mannheimer Morgen über die Studie zur Klimapolitik Überschrift: Im eigenen Interesse Wer gestern die Internetseite des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) besuchte, dem bot sich ein ungewohntes Bild: Die komplette Ansicht gefüllt mit Bergen und Wäldern, hineinmontiert ist ein noch nicht fertiggestellter Baumwipfelpfad. Von Menschen oder gar Industrie keine Spur. Mit diesem Motiv, das eher zu einer Umweltschutzorganisation als zum großen Lobbyverband der Industrie zu passen scheint, weist der BDI auf eine von ihm in Auftrag gegebene Studie zur Klimapolitik hin. Damit beschreitet er neue Wege, will mitgestalten - auch im eigenen Interesse. In der Vergangenheit hatte der Verband regelmäßig gemahnt, den Industriestandort Deutschland nicht durch den Klimaschutz zu gefährden. Wie das Lobbyisten nun einmal tun. Ganz vorne stehen die Interessen der eigenen Klientel. Doch nun spricht der BDI von âEURzErhalt industrieller Wertschöpfung als gleichgewichtetes Ziel neben dem Klimaschutz'. Selbst das Vorhaben, bis 2050 mindestens 80 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990 auszustoßen, hält die Studie für möglich und nennt gleich Umsetzungsvorschläge sowie Forderungen an die Politik. So viel ist sicher: Den Klimaschutz voranzutreiben und dabei den Wachstumsmotor nicht abzuwürgen, wird eine Kernaufgabe der nächsten Regierung. Doch die möglichen Koalitionäre geben bislang kein gutes Bild ab. Schon bei den Sondierungen kippten sie das Klimaziel für 2020, um die Wirtschaft zu schonen. Doch das ist Politik von gestern, wie der BDI erkannt hat. Bei Energiewende und Anpassung an den Klimawandel gibt es viel zu verdienen. Und da will die deutsche Industrie kräftig mitmischen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2018 13:34 ET (18:34 GMT)