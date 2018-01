Nach einem positiven Start in den Tag als Reaktion auf gute Konjunkturdaten aus Australien und China hat der AUD/USD an Schwung gewonnen und ist über die Marke von 0,80 gestiegen. Zuletzt notierte das Paar auf 0,7990 und damit 0,30 Prozent im Plus. Den australischen Daten zufolge ist die Beschäftigung im Dezember um 34.700 gestiegen - das war mehr ...

