Der 28-jährige Juso-Chef Kevin Kühnert will beim Parteitag der SPD am Sonntag die Neuauflage der Großen Koalition verhindern. Kühnert ist sehr links und sehr schlau.

Kevin Kühnert legt sich heute gerne mit dem großen Geld an - aber wie man an kleines Geld kommt, das hat er in der Vergangenheit schon ziemlich gut bewiesen. Ende 2009 steckte Kühnerts Sport-Verein Tennis Borussia Berlin in finanziellen Nöten, der Hauptsponsor war abgesprungen. Kühnert gründete daraufhin eine Hilfsinitiative, ließ T-Shirts mit der Aufschrift "Saving TeBe" drucken und verkaufte sie an Unterstützter und Fans - für 20 Euro das Stück.

Gut sieben Jahre später will er wieder etwas retten, diesmal aber ist das Objekt in Not um eine Nummer größer, denn diesmal ist es die SPD. Ginge es nach Kühnert, dem im November gewählten Chef der "Jungsozialisten", der Jugendorganisation der Partei, dann wäre die Rettung der einst stolzen Sozialdemokratie gerade nicht der Gang in einer erneute große Koalition, sondern das Gegenteil: ein Nein zu Merkel, ein Nein zum Weiter-so, raus aus dem - wie er es nennt - "Teufelskreis der großen Koalition". Am Sonntag müssen rund 600 Delegierte der SPD auf einem Sonderparteitag über den Kurs abstimmen. Und Kühnert tut ziemlich viel dafür, dass die Genossen es in seinem Sinne tun.

Martin Schulz gegen Kevin Kühnert, Regierungspragmatismus gegen reine linke Lehre. Das ist jetzt die Lage.

An diesem Donnerstag steht der Mann, der den SPD-Chef tatsächlich stürzen könnte, im Berliner Willy-Brandt-Haus. Blaue Jeans, schwarzes Hemd, Turnschuhe, die Hände in die Hüften gestemmt, dazu volle, leicht gerötete Wangen: Kühnert sieht jünger aus als die 28 Jahre, die er ist, geradezu harmlos. Dass er das nicht ist, merkt man schnell, sobald er spricht.

Schon auf dem SPD-Parteitag im Dezember war er mit einer sehr guten Rede aufgefallen, sachlich, aber klar in der Sache, sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...