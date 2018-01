TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 01/18/18 -- The common shares of Global Blockchain Technologies Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com on the trading date.

Global Blockchain Technologies Corp. is an investment company which proposes to provide investors access to a basket of holdings within the blockchain space, managed by a team of industry pioneers and early adopters of all major cryptocurrencies.

Les actions ordinaires de Global Blockchain Technologies Corp. ont ete approuvees pour inscription a la cote du CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur thecse.com a la date de negociation.

Global Blockchain Technologies Corp. est une societe d'investissement qui propose de fournir aux investisseurs l'acces a un panier de participations dans l'espace blockchain, gere par une equipe de pionniers de l'industrie et les premiers adeptes de toutes les principales crypto-monnaies.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Global Blockchain Technologies Corp. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): BLOC ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en circulation: 29 440 655 ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission:72 178 870 ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Technology/Technologie ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 37958L 10 7 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 37958L 10 7 6 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: TBD ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date du debut des negociations: Le 22 janvier/January 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: April 30/le 30 avril ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc. ----------------------------------------------------------------------------

