TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 01/18/18 -- Glenbriar Technologies Inc. ("GTI") has announced a dividend of C $0.0136 per share.

The distribution will be paid on or before January 31, 2018 to holders of record on January 23, 2018.

GTI will begin trading ex-dividend on January 22, 2018.

Glenbriar Technologies Inc. ("GTI") a annonce un dividende de 0,0136 $ CA par action.

La distribution sera versee au plus tard le 31 janvier 2018 aux porteurs inscrits le 23 janvier 2018.

GTI commencera a negocier ex-dividende le 22 janvier 2018.

Symbol/Symbole: GTI Ex-dividend Date/Date ex-dividende: le 22 janvier 2018/January 2018 Record Date/Date d'enregistrement: le 23 janvier/January 2018

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com