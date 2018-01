Die Einführung von Kubera Coin, einer virtuellen Währung, in das Zahlungssystem wurde durch die Geschäftspartnerschaft zwischen T Creation und Bit Station ermöglicht, die Kartenspiele für Jugendliche auf dem chinesischen Markt vertreiben



Apia, Samoa (ots/PRNewswire) - KUBERA PROJECT LIMITED, Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, SAMOA, gab bekannt, dass der Vertrag zur Einführung der virtuellen Währung Kubera Coin in das Zahlungssystem am 27. Dezember von T Creation und Bit Station unterzeichnet wurde, die geschäftlich auf dem chinesischen Markt für Kartenspiele für Jugendliche kooperieren.



T Creation bietet fortschrittliche und hochwertige Produkte für Kartenspiele für Jugendliche an, die besonders beliebt sind, und schafft einen neuen Markt im Zuge des Trends auf dem Unterhaltungsmarkt in China, auf dem Online-Gaming sehr populär ist. Bit Station hingegen ist für die Entwicklung und Einführung des Zahlungssystems mit Kubera Coin für den chinesischen Markt mit Kartenspielen für Jugendliche verantwortlich, den T Creation bedient. Dank der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung wurde der Vertrag jetzt unterzeichnet.



KUBERA PROJECT LIMITED, verantwortlich für Kubera Coin, hat die Zahlungsumgebung verbessert, damit Benutzer das praktische Coin-Zahlungssystem nutzen können. Im November diesen Jahres wurde ein Kooperationsabkommen mit Vientiane, der Hauptstadt von Laos, über die IT-Enwicklung mithilfe der Kubera-Plattform unterzeichnet und Anfang Dezember war der Handelsstart auf HitBTC, einer weltweiten Umtauschplattform für virtuelle Währungen im Vereinigten Königreich. Kubera Coin ist eine Mehrfachwährung, die die Funktion als Brückenwährung einschließlich des Umtauschs von südostasiatischen Währungen übernehmen soll.



Informationen zu Kubera Coins:



Kubera Coins werden als Zahlungsmittel in einem Ökosystem verwendet, das viele Inhalte wie Spiele und Anwendungen über eine Kubera-Plattform und P2P-Gaming-Plattform anbietet. Dies ermöglicht Turniere gegen andere Spieler durch Wetten mit Coins.



Das Programm Kubera Coin bietet technologische Unterstützung bei der Systementwicklung beispielsweise für staatliche Lotterien und Wechselgeschäfte mit virtuellen Währungen durch Blockchain.



Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: https://Kuberacoin.slack.com



Unsere Kubera Coin-Programme umfassen Systementwicklung und technischen Support mithilfe von Blockchain für Wechselgeschäfte mit virtuellen Währungen.



Weitere Informationen finden Sie unter https://kuberacoin.com/



https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000029685.html (japanisch)



support@Kuberacoin.com



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/626872/Kubera_Coins_Logo.jpg



OTS: Kubera Coins newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129326 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129326.rss2



Pressekontakt: Herr Utsunomiya 81 80 9852 8743