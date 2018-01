Die Finanzminister Frankreichs und Deutschlands, Bruno (Le Maire) und Peter (Altmaier), verstehen sich blendend. Sie wollen die Reform der EU vorantreiben. Doch am Ende entscheiden Angela und Emmanuel.

Auch ohne neue Bundesregierung kommt die deutsch-französische Zusammenarbeit mit neuem Tempo voran. Die Bundeskanzlerin trifft am Freitag Präsident Emmanuel Macron in Paris, am Donnerstag beratschlagten Bundesfinanzminister Peter Altmaier und sein französischer Kollege Bruno Le Maire in dessen Amtssitz. Die Zeichen stehen auf Einigung.

Altmaier gab nach seinen Gesprächen mit Le Maire, den er seit vielen Jahren kennt, bekannt, dass die Grundsatzentscheidung für ein Eurozonen-Budget gefallen sei: "Sie versteckt sich in den Sondierungsergebnissen, wenn die SPD denen am Wochenende zustimmt, werden wir das vertiefen." Le Maire bezeichnete das Budget als "Schlussstein" der Bemühungen um eine besser funktionierende Euro-Zone. Im Sondierungspapier heißt es wörtlich: "Dabei befürworten wir auch spezifische Haushaltsmittel für wirtschaftliche Stabilisierung und soziale Konvergenz und für die Unterstützung von Strukturreformen in der Euro-Zone, die Ausgangspunkt für einen künftigen Investivhaushalt für die Euro-Zone sein können."

Es ist das erste Mal, dass eine lediglich geschäftsführende Regierung so weitgehende Verhandlungen in Europa führt. Ermöglich wird das dadurch, dass die SPD sich proeuropäisch profiliert und mit der FDP der mögliche Partner sich selber aus dem Spiel genommen hat, der bei der Integration bremsen wollte.

Feinfühlig verzichten die Franzosen auf jeden Triumphalismus. Das eigenständige Budget, mit dem insbesondere Modernisierungsinvestitionen finanziert werden sollen, war eines ihrer wichtigsten Anliegen. Macron hatte das Thema geschickt tiefer gehängt, während Le Maire es auch in der Öffentlichkeit stets als zentrales Anliegen vertrat. Noch ist man allerdings weit von einer vollen Einigung entfernt. Als Größenordnung für den Haushalt hatte Macron nämlich einmal ein Prozent der Wirtschaftsleistung genannt. Das wäre genau so viel wie der Umfang des EU-Haushaltes - weit von dem entfernt, was Deutschland akzeptieren und was die Euro-Zone realistisch leisten kann. Doch wenn ...

