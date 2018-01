Berlin (ots) - Es reicht jetzt, es reicht wirklich. Es reicht mit dem Getue und Geziere, ob oder nicht, oder wann oder wie nun eine Regierung gebildet werden soll. Macht es nun endlich einfach, los jetzt. Es geht darum, die größte Volkswirtschaft Europas zu regieren. Es wäre eine Regierung, die wegen guter Wirtschaftslage und hoher Steuereinnahmen 45 Milliarden Euro zusätzlich zum Ausgeben zur Verfügung hätte. Ein ziemlich lockerer Start wäre das also im Vergleich zu früheren Zeiten, in denen die größte Aufgabe darin bestand, den Mangel zu verwalten und den Rotstift anzusetzen. ... Die SPD sollte mit Selbstbewusstsein in diese neue Regierung gehen und sich nicht selber noch kleiner reden, als sie ohnehin schon ist.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion christine.dankbar@dumont.de