Macron wurde seinem Ruf als Charmeur gerecht: Beim ersten Besuch bei der britischen Nachbarin May beschwor Frankreichs Präsident das gemeinsame Schicksal beider Länder. Nur in einem Punkt erteilte er eine klare Absage.

Zu seinem ersten Besuch in Großbritannien brachte Emmanuel Macron ein ganz besonderes Gastgeschenk mit: Frankreichs Präsident kündigte an, dass der 68 Meter lange Teppich von Bayeux in den kommenden Jahren erstmals auf der Insel ausgestellt werden soll. Mit der Leihgabe setzt Macron seine Diplomatie der großen Gesten fort. Den US-Präsidenten Donald Trump hatte er vergangenes Jahr mit einer Militärparade am Nationalfeiertag beeindruckt, dem chinesischen Präsidenten Xi hatte er einen edlen Hengst geschenkt.

Nun also ein Stück Weltkulturerbe. Macron wollte so die tausendjährige Verbundenheit der beiden Nachbarn unterstreichen. "Der Brexit wird unsere enge Beziehung nicht zerstören", versprach der Franzose. Geschichte und Geographie ließen sich nicht ändern. Britische Beobachter wiesen darauf hin, dass der Wandteppich an die letzte erfolgreiche Eroberung Englands erinnert. Er stellt die Invasion der Normannen unter Wilhelm dem Eroberer dar, die im Jahr 1066 mit der Schlacht von Hastings endet.

Die Gastgeberin freute sich dennoch. Es sei eine große Ehre, ein so kostbares Stück zu bekommen, sagte Theresa May nach dem Gipfeltreffen in der Militärakademie Sandhurst, der Offiziersschule der britischen Streitkräfte. Zuvor hatte die Premierministerin den Gast aus Paris zum Mittagessen ins "The Royal Oak", ein historisches Pub mit Sterne-Küche, in ihrem Wahlkreis eingeladen.

May war vor allem daran gelegen, mit Macron einen entscheidenden Player in den Brexit-Verhandlungen auf ihre Seite zu ziehen. Sie will die EU-Partner dazu bringen, für die Zeit nach dem Brexit ein maßgeschneidertes ...

