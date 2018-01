FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien verlief am Donnerstag recht ruhig, wie ein Händler sagte. Software AG wurden am Abend um 2 Prozent höher gestellt, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass sein Ergebnis je Aktie dank der US-Steuerreform im kommenden Jahr um 5 bis 10 Prozent höher sein dürfte. Die Umsätze in Software AG seien aber nicht besonders hoch gewesen, berichtete der Händler.

Deutlich lebhafter sei es dagegen in SAP zugegangen. Die Titel hätten ohne nachrichtlichen Hintergrund um 0,5 Prozent zugelegt.

Die Aktien von Ceconomy reagierten dagegen zunächst nicht auf die Mitteilung des Unternehmens, dass das EBIT im ersten Geschäftsquartal voraussichtlich unter dem Vorjahreswert liegen wird. Die Jahresprognose hatte Ceconomy bekräftigt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.287 13.281 +0,04% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 18, 2018 16:49 ET (21:49 GMT)

