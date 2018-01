Die Rabattschlacht zum "Black Friday" im November hat die Saturn-Mutter Ceconomy belastet. Danach lief auch noch das Weihnachtsgeschäft mau. Dennoch hält die Metro-Abspaltung an ihrer Jahresprognose für 2017/18 fest.

Metro hat noch immer Ärger mit Ermittlungen wegen mutmaßlichen Insider-Handels nach der Abspaltung von Mediamarkt und Saturn in den Schwesterkonzern Ceconomy. Dieser geht jetzt offenbar auf Nummer sicher - und veröffentlichte seine Zahlen zum ersten Quartal in kleinen Teilen unerwartet schon am späten Donnerstagabend.In den Ceconomy-Zahlen für Oktober bis Dezember 2017, dem ersten Quartal des Geschäftsjahrs, verbergen sich Überraschungen: ...

