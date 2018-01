Bei Maybrit Illner liefern sich zwei Sozialdemokraten einen Schlagabtausch: Niedersachsens Ministerpräsident Weil und der mögliche "Boris Johnson der deutschen Politik". Das führt zur überraschenden Talkshow-Koalition.

Der Sonderparteitag am Sonntag in Bonn, auf dem 600 Delegierte entscheiden werden, ob die SPD Koalitionsgespräche beginnt, wird zweifellos spannend. Ist es auch schon spannend, drei Tage davor ein weiteres Mal darüber zu diskutieren, wie es spannend es wohl werden wird, obwohl in den vergangenen Wochen ja auch schon allerhand dazu gesagt wurde? Dieser Herausforderung stellte sich jedenfalls Maybrit Illners Talkshow am späten Donnerstagabend im ZDF.

Und es ging kurzzeitig hoch her. Zwar war in der Sendung mit dem Titel "Machtkampf um die GroKo - Schulz und Merkel zittern" von Merkel so gut wie gar nicht die Rede, dafür von der SPD umso mehr. Am Ende, als Sondierungspapier-Details sich zu konkreten Streitfragen verdichteten, mochten Zuschauer beinahe bedauern, dass Illner zu Markus Lanz abgeben musste (in dessen unmittelbar anschließender Talkshow freilich mit Karl Lauterbach gleich der nächste SPD-Politiker gastierte).

Das Aufeinandertreffen zweier aktuell wichtiger SPD-Politiker bildete auch die Hauptattraktion der Illner-Show: einerseits Kevin Kühnert, der aktuell bundesweit bekannt werdende Juso-Bundesvorsitzende ("Bild"-Zeitung: "SPD-Milchgesicht") und Groko-Gegner. Andererseits Stephan Weil, der als einziger SPD-Wahlgewinner 2017 und niedersächsischer Ministerpräsident selbst in einer Großen Koalition regiert. Weil benannte eines der Probleme, das die SPD im Wahlkampf 2017 aus seiner Sicht gehabt habe und das auch aktuell zur ungerecht schlechten ...

