Am Dienstag, dem 16. Januar, gab Iceland Pläne bekannt, alle Plastikverpackungen bei ihren Eigenmarken bis 2023 zu beseitigen. An ihrer Stelle werden sie Verpackung aus Papier und Behälter aus Faserstoffen und Papiertüten entwickeln, die voll recycelbar über die inländische Müllsammlung oder Recyclingeinrichtungen in den Läden sind. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...