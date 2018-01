Die folgende Erklärung wurde von der Securities Exchange Commission bezüglich der Sammelklage gegen Benger Fair Fund abgegeben:

Rechtlicher Hinweis

HINWEIS IN SACHEN BENGER FAIR FUND

Dieser Hinweis wurde von der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission autorisiert.

Dies ist keine Anwerbung eines Anwalts.

Falls Sie im Zeitraum von 1. März 2007 bis 28. Februar 2009 inklusive (der "relevante Zeitraum") Stammaktien der Unternehmen China Voice Holding Corp., Biomoda, Inc., Pharma Holdings Inc., World Energy Solutions, Inc., Revolutions Medical Corp., Earthsearch Communications, Inc. und Essential Innovations Technology Corp. von den Beklagten außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft oder auf andere Weise erworben haben, dann sind Sie möglicherweise berechtigt, eine Geldzahlung vom Benger Fair Fund ("Fair Fund") zu erhalten.

Hintergrundinformationen

In Sachen Securities and Exchange Commission v. Benger, et al., die im United States District Court for the Northern District of Illinois, Aktennr. 09-CV-676, anhängig ist, ergingen mehrere Urteile und Verfügungen gegen die Beklagten Handler, Thayer Duggan, LLC, Stefan H. Benger, SHB Capital, Inc., Philip T. Powers, Frank I. Reinschreiber, Global Financial Management, LLC, Stephan von Hase und CTA Worldwide Services, SA gemäß Abschnitt 20(d) des Securities Act1 und Abschnitt 21(d) (3) des Exchange Act. Infolge dieser Urteile und der dafür allfälligen Zinsen und damit verbundenen Zivilstrafen wurde den Anspruchsberechtigten in den Urteilen insgesamt 9.231.228,16 US-Dollar zugesprochen und bisher wurden 1.149.463,17 US-Dollar eingezogen.

Worum geht es hier?

Am 3. Februar 2009 erhob die US-amerikanische Securities and Exchange Commission ("SEC") im Bundesgericht eine sofortige Rechtsdurchsetzungsklage gegen Stefan H. Benger, Jason B. Meyers, SHB Capital, Inc., International Capital Financial Resources, LLC, CTA Worldwide Services, SA und Stephan Von Hase, Philip T. Powers, Handler, Thayer Duggan, LLC, Frank I. Reinschreiber und Global Financial Management, LLC (die "Beklagten"). In der Klageschrift wurde vorgebracht, dass die Beklagten ein laufendes "Boiler Room Scheme" betreiben. Von mindestens März 2007 bis Februar 2009 wurden mittels dieses Systems rund 44,2 Millionen US-Dollar von mehr als 1.400 ausländischen Investoren beschafft, in erster Linie durch den Verkauf von US-amerikanischen Penny Stocks bzw. Kleinaktien.

Wer ist davon betroffen?

Sie sind ein potenzieller Anspruchsteller und könnten Leistungen erhalten, wenn Sie in dem relevanten Zeitraum außerhalb der Vereinigten Staaten Stammaktien der Unternehmen China Voice Holding Corp., Biomoda, Inc., Pharma Holdings Inc., World Energy Solutions, Inc., Revolutions Medical Corp., Earthsearch Communications, Inc. und Essential Innovations Technology Corp. von den Beklagten gekauft haben.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie dazugehören, dann können Sie mehr Informationen, einschließlich einer ausführlichen Mitteilung, bei www.BengerFairFund.com oder telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 1-866-763-9931 erhalten.

Was ist in dem Urteil vorgesehen?

In den endgültigen Urteilen und Verfügungen sind Herausgaben in Höhe von 3.806.824,13 US-Dollar vorgesehen, die die infolge des Verhaltens erzielten Gewinne repräsentieren, sowie Vorverurteilungszinsen auf diese Summe in Höhe von 759.151,46 US-Dollar und Zivilstrafen in Höhe von 4.615.614,08 US-Dollar. Betroffene Wertpapiere, die in dem relevanten Zeitraum erworben wurden, berechtigen den Käufer zu Schadenersatzzahlungen.

Wie macht man einen Anspruch auf eine Zahlung geltend?

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie zu den potenziellen Anspruchstellern gehören und keine Anspruchsformularsendung per Post erhalten haben, aber teilnehmen möchten, dann müssen Sie das Anspruchsnachweisformular (Proof of Claim Form) ausfüllen. Dieses Formular erhalten Sie auf der Website von Benger Fair Fund unter www.BengerFairFund.com oder telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 1-866-763-9931. Füllen Sie das Formular aus, unterzeichnen Sie es, fügen Sie Kopien aller erforderlichen Unterlagen bei, und senden Sie es in dem beiliegenden Umschlag an die Anschrift des Distribution Agent bei: Benger Fair Fund, Distribution Agent, c/o KCC, P.O. Box 404041, Louisville, KY 40233-4041, USA. Einsendeschluss ist der 13. April 2018 und das Datum des Poststempels ist maßgebend.

Die Einreichung des Anspruchsnachweisformulars und der Eingang und die Annahme einer Auszahlung verstehen sich nicht als Aufgabe von Rechten und Ansprüchen eines berechtigten Anspruchstellers gegenüber einer jeglichen Partei.

Weitere Informationen

Wenn Sie beim Ausfüllen des Anspruchsnachweisformulars Hilfe benötigen oder Fragen bezüglich des Fair Fund haben, dann erhalten Sie weitere Informationen auf der Website von Fair Fund unter www.BengerFairFund.com oder telefonisch unter der dedizierten gebührenfreien Rufnummer 1-866-763-9931 oder senden Sie Ihre Anfrage per E-Mail an info@BengerFairFund.com

1 Für bestimmte hier nicht speziell definierte Begriffe gelten die Begriffsbestimmungen des Verteilungsplans (Distribution Plan).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180118006539/de/

Contacts:

für Benger Fair Fund

Daniel J. Marotto

Büro: 415.798.5948