BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Diesel-Fahrverbot und Falschparker:

"Ein Diesel-Fahrverbot könnte die Stadt und ihre Bewohner ernsthaft treffen. Betroffen wären eben nicht allein die Fahrer hubraumstarker SUV, sondern vor allem kleine Handwerker, Pflegedienste oder Lieferanten, die nicht das Geld haben, sich schnell ein schadstoffarmes oder gar vollelektrisches Fahrzeug zu kaufen. So ist es auch richtig, dass das Aktionsprogramm des Senats nicht allein auf neue Verbote und Vorschriften setzt, sondern den betroffenen Unternehmen auch finanzielle Unterstützung für den Umstieg bietet. Auch der Kampf gegen Falschparker kann dazu beitragen, über einen besseren Verkehrsfluss die Luftqualität in der Stadt zu verbessern. Ob er tatsächlich Wirkung zeigt, wird vor allem von der Konsequenz bei der Umsetzung abhängen. Sonst wird dieses Projekt wie andere in Berlin kläglich scheitern."/ra/DP/he

