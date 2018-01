MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zum Orkan:

"'Friederike', ein Beispiel für die Macht und Kraft von Mutter Natur, hat - anders als seinerzeit "Kyrill" - am Donnerstag lange die Frage provoziert, ob denn alles wirklich so schlimm sei. Musste die Bahn gleich den kompletten Verkehr einstellen? War es richtig, den Schulen zu überlassen, wie der Unterricht an so einem stürmischen Tag zu organisieren ist? Betroffene kennen die Antwort."/ra/DP/he

AXC0005 2018-01-19/05:35