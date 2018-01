Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Easyhome, die größte Handelskette der chinesischen Wohnungseinrichtungsbranche, hat am 16. Januar 2018 eine Pressekonferenz veranstaltet. Unter Leitung der stellvertretenden Direktorin Miss Ren tauschte sich das Unternehmen mit über 100 internationalen Marken und chinesischen Händlern, darunter auch die Präsidenten der Firmen Himolla, Musterring, COR, Femira, Interlubke und Stressless und Repräsentanten von Hulsta, Nobilia, Cassina, Alberta, Chateaud'AX, Poliform, Swissflex, Rational, Rolf-Benz, Treca, Kingsdown und VI-Spring, zu seinen Erfahrungswerten aus. Im Rahmen der Konferenz hielten sowohl der Area Manager Asia-Pacific für Nobilia, Thomas, als auch Martin, Export Director Musterring, und die Vertreter aus China Ansprachen und Reden.



Easyhome betreibt 223 Einrichtungsgeschäfte, die ein jährliches Umsatzvolumen von über 60 Milliarden RMB (etwa 7 Mrd. EUR) erzielen. Das GOHO-International Furniture Museum in Peking wurde 2010 von Easyhome geschaffen. Bis dato wurden 21 GOHO eröffnet, in denen 200 internationale Marken wie Turri, Hulsta, Hansgrohe und B&B aus mehr als 20 Ländern vorgestellt werden.



Um internationalen Marken eine bessere Ausgangsposition für den Markteinstieg in China zu bereiten, veranstaltet Easyhome die BIFF (Beijing International Furnishing Fair) und die BIHD (Beijing International Home Decoration Exhibition) und hofft gleichzeitig, den Grundstein für eine "orientalische Mailänder Möbelmesse" zu legen.



BIFF 2018 findet vom 14. bis 17. Juni 2018 im China International Exhibition Center statt. Auf der 120.000 m2 großen Ausstellungsfläche werden etwa 400 Aussteller ihre Waren anpreisen. Es wird davon ausgegangen, dass die BIFF 2018 von 100.000 Fachleuten und 100.000 Privatpersonen besucht werden wird. BIFF 2018 steht ganz im Zeichen der internationalen Aussteller, die etwa 30 % der Messeteilnehmer darstellen. So haben u. a. Poltrona Frau, Rochebobois und Ligne Roset bereits ihre Teilnahme zugesichert. Der Schwerpunkt der Messe wird das internationale Originaldesign sein. Obwohl das Unternehmen erstrangige Designmarken aus aller Welt zur Messe einlädt, findet während der Messe als weiterer Preiswettbewerb die "Easyhome Designer Competition" statt, deren Hauptgewinn 100.000 Dollar beträgt.



BIHD 2018 ist für den 27. bis 30. September 2018 geplant. Auf der 120.000 m2 großen Ausstellungsfläche werden etwa 500 Aussteller ihre Produkte vorführen. Erwartungsgemäß wird die BHID 2018 von 100.000 Fachleuten und 100.000 Privatpersonen besucht. Bei dieser Messe geht es um Intelligenz und Design. Bei der BIHD 2018 wird die "Red Dot Design Exhibition" unter Mitwirkung der deutschen Red Dot-Organisation stattfinden. Gleichzeitig wird das zweite "Interior Design Award" ausgerufen, das mit einem Höchstgewinn von 100.000 Dollar dotiert ist.



Mit 223 Geschäften, über 20 Top-Designzentren und einer engen Zusammenarbeit mit CCTV, Interior Design, Sina, Sohu und weiteren 138 Medien kann Easyhome seinen Einfluss und seinen Ruf geltend machen, um für qualifizierte Aussteller und Fachbesucher, effektive Kontakte zwischen Händlern, Designern und Ausstellern und wirkungsvolle Werbung und Verkaufsförderung während beider Messen sorgen.



Weitere Informationen finden Sie auf http://www.juran.com.cn/ oder rufen Sie uns an unter +86-158-1133-0128



Pressekontakt: Yinglan Cao +86-153-2120-0016 salena1228@126.com