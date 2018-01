BERLIN (dpa-AFX) - Die Internationale Grüne Woche öffnet am Freitag ihre Hallen. Auf der Landwirtschaftsmesse in Berlin zeigen in diesem Jahr 1660 Aussteller aus 66 Ländern ihre Produkte. 1060 von ihnen kommen aus Deutschland, 600 aus dem Ausland. Am Eröffnungsrundgang wollen Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU), EU-Kommissar Phil Hogan und der Berliner Regierungschef Michael Müller (SPD) teilnehmen. Traditionell positionierten sich Verbände und Politiker bereits vor der Messe zu politischen Fragen. Beherrschende Themen sind das Tierwohl, der Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln sowie die Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest./brd/DP/she

