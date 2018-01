Der Finanzdienstleister Heartland Financial USA Inc. (ISIN: US42234Q1022, NASDAQ: HTLF) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 13 US-Cents ausschütten. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (11 US-Cents) um 18 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,52 US-Dollar Dividende bezahlt. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 54,90 US-Dollar (Stand: 18. Januar 2018) entspricht das einer Dividendenrendite von 0,95 Prozent. Die ...

