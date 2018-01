Eigentlich folgt Geld guten Gedanken. In der deutschen Politik hofft man auf den umgekehrten Weg.

Wann hat sich die Ambition aus der deutschen Politik verabschiedet? Das ist schwer zu sagen, denn es war ein langer, schrittweiser Abschied. Er hat mehr als eine Dekade gedauert, geprägt durch zwei große Koalitionen mit kleinen politischen Ansprüchen.

Es war ein Abschied der Ermüdung, Zermürbung und Auszehrung. So langsam, dass niemand den Moment bemerkt hat, als die Ambition den Raum verlassen und die Tür hinter sich zugezogen hat.

Oder doch? Da war so ein Moment. Es muss der Augenblick gewesen sein, als alle Augen sich auf die verhandelnden Parteistrategen gerichtet haben, die viel auf Balkonen standen. Da hatte man noch gedacht, frische Luft täte der Ambition gut und würde sie sicher zum Bleiben bewegen. Sie hatte da ein schwarz-grün-gelbes Mäntelchen an und sah eigentlich recht frisch und gut gelaunt aus. Aber dann hat man sie wochenlang in der Ecke warten lassen. Hat sie zuhören lassen, wie Menschen am Wendepunkt ihrer politischen Karrieren sie zum Spielball ihrer Lebensträume ...

Den vollständigen Artikel lesen ...