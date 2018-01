Das Spezialchemieunternehmen H.B. Fuller Co. (ISIN: US3596941068, NYSE: FUL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 15 US-Cents auszahlen. Die Zahlung erfolgt am 15. Februar 2018 (Record date: 1. Februar 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 1,11 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 54,08 US-Dollar (Stand: 18. Januar 2018). H.B. Fuller, mit ...

