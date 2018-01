2017 legte der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) nach ersten Berechnungen um ein Drittel auf 8,3 Mrd. Euro zu. Der Umsatz kletterte um 12 % auf 64,5 Mrd. Euro. Nach eigenen Angaben hatte BASF eigentlich nur mit einen Betriebsgewinn von 7,9 Mrd. Euro gerechnet. Doch es kam anders. Im Geschäft mit Basischemikalien konnte BASF höhere Mengen absetzen und die Margen verbessern. In seiner Öl- und Gassparte profitierte der Konzern von der Erholung der Ölpreise, die sich inzwischen auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren bewegen.



In der Spezialchemie ging der Betriebsgewinn dagegen zurück, da die gestiegenen Rohstoffpreise nicht vollständig an die Kunden weiteregegeben werden konnten und Kosten für das Anfahren neuer Anlagen anfielen.



Nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter legte der Konzerngewinn 2017 sogar um 50 % auf 6,1 Mrd. Euro zu. Dabei profitierte der Chemiekonzern von der US-Steuerreform, die im vierten Quartal zu Steuererträgen von knapp 400 Mio. führte. Durch die Steuerreform sinkt die Körperschaftssteuer in den USA auf 21 Prozent von 35 %. Den ausführlichen Konzernabschluss will BASF am 27. Februar veröffentlichen.



