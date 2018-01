Zwolle - 19. Januar 2018

Am 29. Dezember 2017 gab das Unternehmen bekannt, dass Philip Nijenhuis zum 31. Dezember 2017 als Berater des Unternehmens zurücktreten will.

Alle ausstehenden finanziellen Verpflichtungen gegenüber Philip Nijenhuis wurden im gegenseitigen Einvernehmen wie folgt geregelt: Der Verbindlichkeiten in Höhe von 400.000 Euro brutto werden in zwei Tranchen an Philip Nijenhuis gezahlt, die erste im Januar 2018 und die zweite im Januar 2019.

Die finanziellen Auswirkungen auf das Unternehmen sind damit im Vergleich zu den Angaben auf Seite 95 des Geschäftsberichts 2016 deutlich reduziert.

Die Zahlungen an Philip Nijenhuis werden aus den verfügbaren Barmitteln des Unternehmens bedient, es ist keine zusätzliche Finanzierung erforderlich.

Die von Philip Nijenhuis gehaltenen ausstehenden Optionen bleiben bis zum 1. Juli 2019 gültig.

