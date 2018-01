Ulrich Silberbach, der neue Vorsitzende des Deutschen Beamtenbunds, fordert in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes mehr Geld und eine Arbeitszeitverkürzung für die Staatsdiener.

WirtschaftsWoche: Herr Silberbach, am 8. Februar geben Beamtenbund und Verdi ihre Forderungen für die Tarifrunde im öffentlichen Dienst bekannt. Auf was müssen sich die Arbeitgeber einstellen?Ulrich Silberbach: Wir haben uns in den vergangenen Tarifrunden ziemlich zurückgehalten. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Wir verlangen ein klares - und reales - Gehaltsplus...

... von sechs Prozent, wie kolportiert wird?Die sechs Prozent hat die IG Metall für die Metall- und Elektroindustrie vorgegeben. Und ja: In diese Richtung könnte es gehen. Wir loten derzeit auf so genannten Branchentagen die Stimmung an der Basis aus.

Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde neben mehr Geld auch ein individuelles ...

