Ob Kaffee oder seltene Rohstoffe - wir leben auf Kosten Afrikas. Dieser unhaltbare Zustand lässt sich nur durch eine Reformagenda mit dem rasant wachsenden Kontinent überwinden.

Die Entwicklung Afrikas ist Europas Schicksal und Chance. Die aktuellen Bilder einer nach Arbeit rufenden, rebellierenden Jugend in Tunesien führen uns erneut vor Augen: Tragen wir nicht zur Lösung der Probleme bei, kommen die Menschen zu uns. Afrikas Bevölkerung wird sich bis 2050 auf weit über zwei Milliarden Menschen verdoppeln. Jedes Jahr kommen 20 Millionen Jugendliche neu auf den Arbeitsmarkt. Allein mit Entwicklungshilfe lassen sich diese Herausforderungen nicht bewältigen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in Politik und Wirtschaft. Die Zusammenarbeit Europas mit Afrika muss auf eine neue, partnerschaftliche Grundlage gestellt werden.

Die neokolonialistische Ausnutzung der Arbeitskraft und der Ressourcen dieses reichen Kontinents muss ein Ende haben. Was abstrakt klingt, hat konkrete Folgen. Denn wir nehmen es immer noch hin, dass unser Kaffee und Kakao von Kindern und Familien für einen Tagelohn von 50 Cent in Westafrika geerntet und dann zur Weiterverarbeitung nach Europa verschifft wird. Wir wollen nicht wissen, dass Coltan und seltene Mineralien in den Minen Kongos mit Kinderarbeit zu Sklavenlöhnen abgebaut werden. Kein Handy, kein Auto in Deutschland funktioniert ohne diese Rohstoffe.

Diese Zustände müssen wir ändern - und zwar sofort und dauerhaft. Wir brauchen eine neue Handelskultur mit Afrika. Dafür müssen wir Made in Africa stärken. Die Rohstoffe müssen mehr als bislang in Afrika selbst verarbeitet und die Wertschöpfung muss vor Ort erzielt werden.

Mir geht es darum, dass mehr in Afrika produziert wird, und nicht, dass Europa möglichst zollfrei nach Afrika liefert. Deshalb müssen die Abkommen zu Wirtschaftspartnerschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...