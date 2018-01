LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Morphosys von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 59 auf 64 Euro angehoben. Analystin Julie Mead begründete das neue Kursziel mit der gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Markteinführung und Vermarktung des in der Entwicklung befindlichen Antikörpers MOR208. Trotz der Zielerhöhung berge die Aktie des Biotech-Unternehmens aber immer noch ein Abwärtsrisiko von rund 25 Prozent, rechtfertigte sie ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN DE0006632003

