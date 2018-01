Wie so viele andere Aktien aus dem DAX-Index pausiert das Wertpapier von BASF bereits seit Anfang November und brachte keine frischen Verlaufshoch mehr hervor. Kurzfristig setzte der Wert auf die Horizontalunterstützung bei rund 91,00 Euro zurück, die anschließend wieder für gemäßigte Kauflaune unter den Investoren sorgte. Doch so richtig in Fahrt kam die Aktie erst nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2017.

Demnach stieg der Umsatz verglichen zu 2016 um 12?Prozent auf 64,5 Mrd. EUR. Das EBIT vor Sondereinflüssen legte sogar um 32?% auf 8,3 Mrd. EUR zu. Netto bleiben für den Chemieriesen BASF 6,1 Mrd. EUR in den Kassen und damit 50?% mehr als noch in 2016.

Technisch wird das Papier jetzt für langfristig orientierte Investoren interessant, denn mit dem gestrigen ...

