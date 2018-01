DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Das US-Repräsentantenhaus hat für eine Übergangslösung im Haushaltsstreit gestimmt. Um eine Haushaltssperre zu verhindern, beschlossen die Abgeordneten am Donnerstag eine Zwischenfinanzierung bis zum 16. Februar. Das Gesetz muss nun noch den Senat passieren. Dort könnten die Demokraten die Maßnahme blockieren. Die Republikaner stellen zwar in beiden Kammern die Mehrheit, im Oberhaus sind sie aber auf die Stimmen einiger demokratischer Parlamentarier angewiesen. Der Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, appellierte an die demokratischen Senatoren, die Vorlage nicht zu blockieren. Vor der Abstimmung im Repräsentantenhaus hatte bereits US-Präsident Trump dazu aufgerufen, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. In dem Haushaltsstreit muss bis Freitag um Mitternacht eine Einigung erfolgen. Ansonsten droht ein erzwungener Regierungsstillstand. Die Demokraten verlangen, dass das Verteidigungsbudget nicht überproportional im Verhältnis zu anderen Einzeletats anschwillt. Zudem verlangen die Demokraten Zusagen hinsichtlich des Schicksals von hunderttausenden Immigranten, die illegal als Kinder ins Land kamen. Ein weiterer Streitpunkt ist Trumps Forderung nach der Finanzierung des Baus einer Grenzmauer zu Mexiko. "Wenn es keine Mauer gibt, gibt es keinen Deal", twitterte der US-Präsident am Donnerstag.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,0 zuvor: 95,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.793,40 -0,10% Nikkei-225 23.808,06 +0,19% Hang-Seng-Index 32.144,97 +0,07% Kospi 2.520,26 +0,18% Shanghai-Composite 3.481,70 +0,20% S&P/ASX 200 6.005,80 -0,15%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Gut behauptet - In Schanghai haben die Anleger erstmals die Chance, auf die etwas besser als erwartet ausgefallenen Wachstumsdaten für das vierte Quartal 2017 zu reagieren. Sie waren am Vortag zeitgleich mit dem Handelsende gemeldet worden. Ein kleiner positiver Impuls kommt aus den USA, denn das US-Repräsentantenhaus hat für eine Übergangslösung im Haushaltsstreit gestimmt. Um eine Haushaltssperre zu verhindern, beschlossen die Abgeordneten eine Zwischenfinanzierung bis zum 16. Februar. Die drohende teilweise Schließung von US-Behörden, die zuletzt für Verunsicherung gesorgt hatte, ist damit aber noch nicht abgewendet. Das Gesetz muss nun noch den Senat passieren. Der Taiex in Taiwan markierte mit Unterstützung von Schwergewicht Taiwan Semiconductor erneut ein 28-Jahreshoch. Dessen Kurs zog um 2,8 Prozent an in Reaktion auf im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Viertquartalszahlen. Allerdings habe das Unternehmen mit einem freundlichen Margenausblick aufgewartet, so Analysten. Der Kurs des Apple-Zulieferers Hon Hai stieg um 3,3 Prozent. Die Börsenwoche in Sydney war die schwächste seit Mitte November mit einem Minus von 1,1 Prozent. Erneut hätten vor allem Aktien aus dem Energie- und Rohstoffsektor dafür gesorgt, dass der australische Markt den anderen Börsen derzeit etwas hinterherhinke, hieß es. Zu den Tagesfavoriten in Tokio gehören Nintendo. Die Aktie legt um 4,1 Prozent zu. Rückenwind kommt hier von sehr guten Verkäufen der Spielekonsole Switch.

US-NACHBÖRSE

Die Quartalsberichte von IBM und American Express kamen nicht gut an. Während es auf Nasdaq.com für IBM um 3,4 Prozent nach unten ging, büßten American Express 2,7 Prozent. Beide Unternehmen verzeichneten wegen der US-Steuerreform Quartalsverluste. Besser als erwartet ausgefallene Umsätze und Ergebnisse im zweiten Geschäftsquartal konnten nicht verhindern, dass es für Atlassian um 4,7 Prozent südwärts ging. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die Aktie im regulären Handel auf ein Rekordhoch gestiegen, weshalb möglicherweise Gewinne mitgenommen worden seien. Gute Quartalszahlen und ein ebenfalls über den Erwartungen liegender Ausblick trieb die Aktie des Netzwerk- und Serverunternehmens Mellanox Technologies um 7,5 Prozent nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.017,81 -0,37 -97,84 5,25 S&P-500 2.798,03 -0,16 -4,53 4,65 Nasdaq-Comp. 7.296,05 -0,03 -2,23 5,69 Nasdaq-100 6.811,38 0,02 1,10 6,49 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 860 Mio 906 Mio Gewinner 826 1.920 Verlierer 2.157 1.040 Unverändert 99 115

Etwas leichter - Zwar schaffte der Dow im frühen Handel nach guten Arbeitsmarktdaten noch ein neues Rekordhoch, doch veranlasste die Furcht vor einer Haushaltssperre einige Anleger danach zum Rückzug. Wenn sich der US-Kongress nicht rechtzeitig einigt, kommt es schon am Samstag zum sogenannten "Government Shutdown". Als letzte große US-Bank legte Morgan Stanley Quartalszahlen vor und schnitt damit besser ab als erwartet. Die Aktie gewann 0,9 Prozent. Mit einem Plus von 0,2 Prozent führte der Bankensektor im S&P-500 die Gewinner an. Chevron ermäßigten sich um 0,6 Prozent. Die Analysten von HSBC hatten die Einstufung auf "Hold" von "Buy" gesenkt. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs verhalf Wal-Mart zu einem Plus von 1,6 Prozent. Schwächster Wert im Dow waren erneut General Electric (-3,3 Prozent). Die Aktie leidet schon seit Tagen unter einer Sonderbelastung, die der Mischkonzern angekündigt hat.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,04 0,4 2,04 84,2 5 Jahre 2,41 1,0 2,40 48,7 7 Jahre 2,54 1,9 2,53 29,7 10 Jahre 2,62 3,2 2,59 17,4 30 Jahre 2,89 3,8 2,86 -17,4

Die US-Anleihen bauten ihre Vortagesverluste aus. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg erstmals seit März über die Marke von 2,6 Prozent. Händler verwiesen auf den Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank vom Vortag, der das Bild einer robusten Wirtschaft gezeichnet habe. Außerdem ebben die Stimmen aus US-Notenbankerkreisen nicht ab, dass im laufenden Jahr möglicherweise mehr als die bislang avisierten drei Zinserhöhungen angebracht sein könnten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:21 % YTD EUR/USD 1,2261 +0,2% 1,2242 1,2213 +2,1% EUR/JPY 135,86 -0,1% 135,94 135,78 +0,4% EUR/GBP 0,8817 +0,1% 0,8811 0,8826 -0,8% GBP/USD 1,3905 +0,1% 1,3894 1,3842 +2,8% USD/JPY 110,82 -0,2% 111,04 111,16 -1,6% USD/KRW 1066,23 -0,4% 1070,48 1069,60 -0,1% USD/CNY 6,3960 -0,4% 6,4203 6,4238 -1,7% USD/CNH 6,3955 -0,4% 6,4209 6,4278 -1,8% USD/HKD 7,8184 +0,0% 7,8171 7,8185 +0,1% AUD/USD 0,8017 +0,3% 0,7997 0,7985 +2,5% NZD/USD 0,7297 -0,1% 0,7301 0,7303 +2,8% Bitcoin BTC/USD 11.534,01 1,81 11.329,24 10.835,01 -21,20

Der Dollar gab zum Euro einen Teil der Gewinne ab, die er nach der Veröffentlichung des "Beige Book" verzeichnet hatte. Devisenhändler machten für den Rücksetzer die drohende Haushaltssperre in den USA verantwortlich. Der Euro notierte im späten US-Handel bei etwa 1,2230 Dollar nach frühen Tagestiefs deutlich unter 1,22 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,17 63,95 -1,2% -0,78 +4,6% Brent/ICE 68,64 69,31 -1,0% -0,67 +3,0%

Die Ölpreise tendierten kaum verändert und gaben zwischenzeitliche leichte Gewinne wieder ab. Die wöchentlichen Lagerbestandsdaten der US-Regierung hatten zwar einen überraschend kräftigen Rückgang gezeigt, allerdings stiegen die Benzinvorräte gleichzeitig deutlich. Überdies würden in den USA noch immer Rekordmengen an Öl gefördert, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 2 Cents auf 63,95 Dollar. Brent ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 69,31 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Freitag fallen die Preise weiter und stärker. Dort wird betont, dass innerhalb der Opec jüngsten Daten zufolge die tagesdurchschnittlichen Ölförderung gestiegen sei.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,10 1.328,18 +0,3% +3,93 +2,2% Silber (Spot) 17,04 16,95 +0,5% +0,09 +0,6% Platin (Spot) 1.005,15 1.002,00 +0,3% +3,15 +8,1% Kupfer-Future 3,19 3,19 +0,2% +0,01 -3,0%

Der Goldpreis zeigte sich im US-Geschäft 0,1 Prozent niedriger bei 1.326 Dollar je Feinunze. Nachdem Gold auf den höchsten Stand seit vier Monaten gestiegen sei, seien einige Marktteilnehmer nervös geworden und hätten Gewinne mitgenommen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 19, 2018 01:58 ET (06:58 GMT)

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, geht davon aus, dass die US-Notenbank ihre Zinsen 2018 und 2019 je in drei bis vier Schritten anheben muss. Die Wirtschaft habe endgültig ihren Normalzustand nach der letzten Rezession wieder erreicht, und die Notenbank müsse sie nun vor einer Überhitzung schützen, sagte die Geldpolitikerin, die in diesem Jahr im Offenmarktausschuss der Fed stimmberechtigt ist.

AMERICAN EXPRESS

hat erstmals seit mehr 25 Jahren wieder einen Quartalsverlust geschrieben. Grund ist die Steuerreform in den USA. Um das Kapitalpolster wieder aufzubauen soll im ersten Halbjahr das Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt werden. Der Verlust im vierten Quartal erreichte 1,22 Milliarden US-Dollar, nach einem Plus von 800 Millionen im Vorjahr. Vor Sonderposten erreichte das Ergebnis je Aktie aber 1,58 Dollar. Das war mehr als von Analysten mit 1,54 Dollar erwartet. Die Nettoeinnahmen stiegen um 10 Prozent auf 8,84 Milliarden Dollar. Auch das war etwas besser als an Wall Street erwartet.

IBM

hat den negativen Umsatztrend gebrochen und steigerte erstmals seit 23 wieder die Einnahmen und zwar im vierten Quartal um 3,6 Prozent auf 22,54 Milliarden Dollar. Im laufenden Jahr soll sich das Wachstum fortsetzen. Ein Wermutstropfen war allerdings die US-Steuerreform, die einmalige Kosten von 5,5 Milliarden Dollar verursacht. Dadurch schrieb IBM einen Quartalsverlust von 1,05 Milliarden Dollar, nachdem der Konzern im Vorjahreszeitraum noch 4,5 Milliarden Dollar verdient hatte. Die Gewinne der beiden Dienstleistungssparten von IBM brachen ein. Beim Management der Software- und Hardwarelösungen für Unternehmenskunden habe es eine große "Dynamik" bei den Vertragsverhandlungen gegeben, sagte IBM.

JP MORGAN

Der Chef von JP Morgan Chase, James Dimon, hat im vergangenen Jahr insgesamt 29,5 Millionen US-Dollar verdient. Seine Vergütung stieg damit um 5,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2018 01:58 ET (06:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.