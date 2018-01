Bei drei dieser Lizenzen fungiert Wintershall als Betriebsführer. Vier der Lizenzen liegen in der norwegischen Nordsee und jeweils eine Lizenz in der Norwegischen See sowie in der Barentssee. Die potenziellen Förderregionen befinden sich alle in den Kerngebieten von Wintershall in Norwegen.

"Wir danken den norwegischen Behörden für die Würdigung unserer überzeugenden Bewerbung sowie unserer Bereitschaft die Aktivitäten in Norwegen weiter auszubauen", so Hugo Dijkgraaf, Managing Director von Wintershall Norge. "Mit dem Produktionsstart im Feld Maria im vergangenen Dezember und der zukünftigen Entwicklung von Nova haben ...

