Frankfurt / Singapur - Der Euro ist am Freitag vor allem gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2261 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als am Vorabend. Der amerikanische Dollar steht dagegen unter Druck, auch zum Franken. Mit 0,9572 CHF hat er gegenüber Donnerstagabend nochmals abgegeben. Grund für die Dollar-Schwäche ist ein Haushaltsstreit in den USA.

Gegenüber dem Franken ist der Euro dagegen am Freitagmorgen zunächst kaum bewegt und geht aktuell mit 1,1735 CHF um. Bei ...

