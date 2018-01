EXCHANGE NOTICE, 19 JANUARY 2018 CERTIFICATES



INCREASE IN MAXIMUM AMOUNT OF ISSUED CERTIFICATES



Nordea Bank AB (publ) has decided to increase the maximum amount of an Certificates issued on 4 April 2016. Trading continues with the updated identifiers as of 22 January, 2018.



Updated identifiers as of 22 January, 2018:



Trading code: BEAR NESTEX3 NF2



ISIN-code: FI4000197413



Order book id: 120642



Amount: 1 000 000



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



TIEDOTE, 19.1.2018 SERTIFIKAATIT



SERTIFIKAATTIEN ENIMMÄISMÄÄRÄN KOROTUS



Nordea Bank AB:n (publ) 4.4.2016 liikkeeseenlaskeman sertifikaattien enimmäismäärää korotetaan. Kaupankäynti jatkuu uusilla perustiedoilla 22.1.2018.



Uudet perustiedot 22.1.2018 alkaen:



Kaupankäyntitunnus: BEAR NESTEX3 NF2



ISIN-koodi: FI4000197413



Id: 120642



Lukumäärä: 1 000 000



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260