DAX - Ist der Markt eingeschlafen? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Nachdem die Käufer beim DAX am Mittwoch die kurzfristige Unterstützung bei 13.130 Punkten mit einem Doppelboden verteidigt hatten, setzte sich eine leichte Aufwärtsbewegung in Gang, die den Index an den Widerstand bei 13.243 Punkten führte. Die Marke wurde im gestrigen Handel überschritten. Der darauffolgende Anstieg endete jedoch bereits an einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie auf Höhe von 13.300 Punkten. Nachbörslich kam es zum Pullback an die 13.243 Punkte-Marke. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.33 Uhr): Noch sieht alles danach aus, als würde der furiose Jahresauftakt zur Seite hin korrigiert. Der...

