Das an der Jasdaq gelistete Medizintechnik-Unternehmenentwickelt gegenwärtig mit amerikanischen Partnern ein Gel, das Impfungen einfacher machen soll als die Verabreichung über Tropfen oder Spritzen. Die Impfstoffe bleiben unter der Haut im Kampf gegen Infektionskrankheiten länger wirksam. Damit kann die Menge der verabreichten Stoffe reduziert werden, ohne Einbußen im Wirkmechanismus befürchten zumüssen. Gerade in puncto Nebenwirkungen, die beiImpfstoffen in der Regel weit kritischer sind als bei herkömmlicher Medizin, ist dies ein gewaltiger Fortschritt.Neben dem Impf-Antigen enthält das Gel auch Stimulanzien,um die körpereigene Abwehr anzuregen. Im ersten Schritt wird an Tieren getestet, bei einem Erfolg soll das Verfahren auch beim Menschen Anwendung finden. Der Markt für Impfstoffe für Tiere war 2017 rund 5,8 Mrd. $ schwer. Wegen der Bevölkerungs- und Wohlstandsentwicklung soll er im laufenden Jahr auf 8,6 Mrd. $ anschwellen! Als Biotech-Unternehmen ist 3D Matrix natürlich in die höchste Risiko-Kategorie einzustufen. Bei einem Misserfolg der Forschung droht schnell ein Totalverlust! Am 15.12. veröffentlichte 3D Matrix seine Zahlen zum zweiten Quartal (30.9.). In diesem konnten die Erlöse gegenüber dem Vorjahr von 31 auf 105 Mio. Yen gesteigert werden. Der Nettoverlust weitete sich von 750 auf 863 Mio. Yen aus.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 3 vom 20.1.2018.



