Zürich - Die Procimmo SA blickt beim Procimmo Swiss Commercial Fund II auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück: Die Anlagerendite lag per 30. September 2017 bei 6.62% und die Ausschüttungsrendite belief sich auf 3.85%. Die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») betrug 6.28%. Dieses positive Geschäftsergebnis wird es erlauben, erneut eine steuerbefreite Dividende von CHF 5.00 pro Anteil auszuschütten, wie Procimmo am Freitag mitteilte.

Der Nettoinventarwert (NIW) lag per 30. September 2017 bei CHF 115.71 (gegenüber CHF 113.52 per 30.9.2016). Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) bezifferte sich auf 72.10%, der Gesamterfolg des Rechnungsjahres betrug CHF 11'770'903.-.

Per 30. September 2017 stiegen die Mietzinseinnahmen auf CHF 16'086'915.- (CHF 12'788'743.- per 30.9.2016) an. Die Mietzinsausfallquote erhöhte sich auf 18.60% (10.81% per 30.9.2016), was vor allem auf den Auszug des Hauptmieters in der Liegenschaft in Pratteln (BL) sowie auf den Zukauf von Liegenschaften mit Leerständen zurückzuführen ist. Die Liegenschaft in Pratteln konnte in der Zwischenzeit bereits wieder vermietet werden, bzw. wird der Einzug des neuen Mieters im Sommer 2018 erfolgen. Bei den Liegenschaften in Dietlikon (ZH) und Oberentfelden (AG) stehen Entwicklungsprojekte an, die sich positiv auf die künftigen Mietzinseinnahmen und die Fondsrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...