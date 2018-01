FRANKFURT (Dow Jones)--Anleger werden zum Wochenschluss etwas vorsichtiger. Mit Blick auf den drohenden Regierungsstillstand in den USA werden zum Wochenende hin zunächst Gewinne mitgenommen. Am Mittag könnte dann der Verfall der Optionen auf den DAX am Terminmarkt für etws Volatilität im DAX-Future sorgen.

Momentan schafft es der DAX-Future nicht, nach oben Dynamik zu entfalten. Vielmehr ist zu erkennen, dass steigende Kurse gerne für Gewinnmitnahmen genutzt werden. Dieses Muster dürfte auch zum Wochenschluss weiterhin Bestand haben. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert im frühen Handel 24,5 auf 13.256 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.267,5 und das -tief bei 13.251,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.035 Kontrakte.

January 19, 2018

