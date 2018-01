Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Offenbach (pta009/19.01.2018/08:45) - Am 15.11.2017 hat das Registergericht auf Antrag der Aktionärin Katja Zech, Aschaffenburger Str. U22, 63073 Offenbach und per Beschuss die Herren Heribert Dielforter, geb. 26.09.1948, Luisenstr. 1, 67655 Kaiserslautern, Dr. Michael Holz, geb. 24.02.1971, Fritz von Wille Str. 35, 54296 Trier, Harald Möller, geb. 22.10.1969, Jahnstr. 1, 63584 Gründau-Rothenbergen zu Aufsichtsratsmitgiedern bestellt.



Als Grund wurde glaubhaft gemacht, dass der Aufsichtsrat länger als 3 Monate nicht vollständig besetzt ist § 104 Abs. 2 S.1 AktG.



Auf der Aufsichtsratsitzung vom 26.11.2017 wurde Herr Heribert Dielforter zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt und Herr Dr. Michael Holz zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.



Ebenfals am 26.11.2017 wurde Herr Reinhold Boehmke, geb. am 10.06.1959, Aschaffenburger Str. 22, 63073 Offenbach zum neuen Abwickler bestellt.



Per 12.12.2017 wurde die Eintragung in das Handesregister dem Registergericht mitgteilt und am 12.01.2018 eine Ergänzungsnachtrag an das Registergericht eingereicht.



Die beantragte LEI Registriernummer wurde am 18.01.2018 zugeteilt.



